Ligue 1. Toulouse remporte le derby d'Occitanie face à Montpellier, 4 buts à 2, dans un match spectaculaire

Dans un match spectaculaire et une ambiance fantastique, Toulouse remporte, à domicile, le derby de l'Occitanie contre Montpellier, 4 buts à 2. Mais la rencontre a du être interrompue un quart d'heure lors d'incidents en tribune.

C'est la fin du match. Au cours d'une partie très spectaculaire, marquée par des incidents en tribune visiteurs qui ont forcé à l'arrêt de la rencontre pendant une quinzaine de minutes, Toulouse sort vainqueur de ce derby de l'Occitanie ce dimanche 2 octobre 2022.

Recevant Montpellier lors de la 9e journée du championnat de Ligue 1, le TFC a totalement renversé le cours de la première période, aggravant le score après la pause (4-1). Wahi a réduit l'écart pour Montpellier (4-2), mais il était déjà trop tard. Au classement, Toulouse remonte à la 12e place, deux places derrière le MHSC,10e.

90e : Montpellier domine en cette fin de match mais se montre inefficace. À l'image de Mavididi qui tire une nouvelle fois au-dessus. Il était pourtant à 10 mètres du but.

84e : fin de match très intense entre Montpellier qui pousse d'un côté et Toulouse qui agit en contre de l'autre. Ça va d'un camp à l'autre. Toujours à l'avantage des Toulousains (4-2).

76e : le match retombe quelque peu en intensité. Toulouse ne veut pas trop se livrer pour conserver le score. Montpellier a le ballon mais a du mal à s'approcher du but de Maxime Dupé (4-2).

67e : Toulouse a beaucoup reculé depuis le carton rouge, et le paie cash. Elye Wahi redonne espoir aux Pailladins, après une très belle frappe en pivot qui finit sa course dans le petit filet (4-2). Ce match n'est pas terminé !

60e : carton rouge pour Mikkel Desler ! Le défenseur danois reçoit un deuxième carton jaune après une faute au milieu du terrain. Toulouse va finir le match à 10.

57e : le match a repris à Toulouse après une quinzaine de minutes d'interruption. Dallinga est déjà tout proche d'alourdir la marque, mais Bingourou Kamara détourne et Nicolas Cozza sauve sur sa ligne la balle du 5-1.

50e : l'arbitre de la rencontre ordonne l'interruption de la partie, après des effets de bombes lacrymogènes balancées dans la tribune occupée par les supporters montpelliérains. Cela a gêne les acteurs et les spectateurs. Les joueurs et les arbitres sont rentrés au vestiaire. Des supporters positionnés proches du terrain ont également quitté les tribunes. On ignore pour le moment si, (et quand ?) la partie va reprendre.

47e : 4-1 pour Toulouse ! C'est reparti fort, très fort avec cette fois Dejaegere qui vient planter le quatrième but toulousain. Après un magnifique une-deux entre Sylla et van den Boomen, le Guinéen centre à ras de terre. Ça file au deuxième poteau jusqu'à Dejaegere, qui conclut de près.

Les Toulousains donnent le coup d'envoi de la seconde période. Pas de changement à la pause !

À la mi-temps, le bœuf de race gasconne a été mis à l'honneur. Afin de mettre en avant la production locale, la bête a effectué un tour de stade. La présidente de la région Occitanie Carole Delga était notamment présente.

45e : c'est la mi-temps au Stadium. Après un mauvais début de match puni par un but de Cozza, le Toulouse FC a réagi par trois fois. Spierings, Aboukhlal et Chaibi ont inscrit les trois buts des Violets (3-1). Montpellier a rapidement perdu le fil après avoir attaqué fort. À noter que quelques dizaines de supporters toulousains ont été déplacés, après des jets de projectiles venus de la tribune visiteurs au milieu de la première période.

33e : les supporters entonnent le "Se canto" quelques minutes après le troisième but : un chant occitan entonné derrière une magnifique banderole.

31e : et de trois !!! Toulouse est survolté. Troisième but en seulement 15 minutes pour les hommes de Philippe Montanier. C'est Farès Chaibi qui vient fusiller Bingourou Kamara d'une superbe frappe, dans la lucarne opposée. Incroyables Toulousains !

23e : le Toulouse FC double la mise ! Sur un long ballon, Zakaria Aboukhlal passe devant son adversaire direct, fixe le gardien et finit l'action d'un plat du pied gauche parfaitement placé. Toulouse a totalement renversé le match en l'espace de quelques minutes !

17e : égalisation du Toulouse FC ! Sur leur première occasion, Les Violets reviennent à 1-1. C'est Spierings qui s'arrache du pied droit pour pousser le ballon dans le but, sur un corner magnifique botté par l'inévitable Branco van den Boomen.

6e : douche froide au Stadium : Montpellier ouvre le score par Nicolas Cozza, et mène 1-0.

15H, c'est parti ! Place au derby d'Occitanie ce dimanche 2 octobre 2022. Le TFC reçoit Montpellier à l'occasion de la 9ème journée de Ligue 1.Le coup d'envoi vient d'être donné par Jérémie Pignard qui va arbitrer ce match.

Les joueurs de Toulouse et Montpellier sont à l'échauffement pour un match qui va se jouer dans des conditions agréables, soleil et ciel bleu. Place au derby d'Occitanie ce dimanche 2 octobre 2022. Le TFC reçoit Montpellier à l'occasion de la 9ème journée de Ligue 1.

Les deux virages du Stadium municipal de Toulouse sont complets et près de 24 mille personnes sont attendues ce dimanche après-midi. Les gardiens des deux clubs s'entrainent, le président du TFC a lui pris la température, il y a quelques minutes. Le match a été considéré à risque par la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Ce qui étonne les supporters du TFC qui se demandent pour quelles raisons on redoute des heurts entre Toulousains et Montpelliérains. Sans doute parce que plus de 20.000 personnes sont attendues au Stadium et qu’il y a déjà eu par le passé, selon la préfecture, des débordements avec certains supporters violents de Montpellier.

Match sous surveillance

La préfecture a pris des mesures sévères pour encadrer les supporters montpelliérains.

Mesure la plus spectaculaire et contraignante : les supporters du MHSC seront très encadrés et n’auront pas le droit de circuler dans le centre de Toulouse, dimanche.

Deuxième contrainte : l’accès au Stadium pour les Montpelliérains sera limité à 500 personnes munies de billets délivrés par leur club.

Troisième contrainte : l’installation sur le terrain de dispositifs anti intrusions et anti projections. Pour éviter que la pelouse ne soit envahie.

Dernière mesure : la préfecture interdit les pétards et les fumigènes en centre-ville à Toulouse entre dimanche 8h et minuit.

Suprématie régionale en jeu

Le TFC affronte Montpellier lors de la 9e journée de Ligue 1. Un affrontement difficile car les Toulousains ne sont pas en grande confiance : ils comptent quatre défaites sur les cinq derniers match. Et la seule victoire de cette série, contre Reims à domicile, était poussive.

De son côté, Montpellier réalise un bon début de saison. Le bilan du MHSC est équilibré : quatre victoires pour quatre défaites dont deux contre le PSG et Lille. Le coach Olivier Dall'Oglio a d'ailleurs fait taire les critiques après une préparation compliquée. Il a retrouvé la confiance de ses dirigeants et des supporters après la plus grosse victoire du club à Brest (0-7) à la fin août.

Quelles équipes face à face ?

Chez les Héraultais, le gardien international suisse, Jonas Omlin, blessé aux adducteurs, est indisponible pour jouer dimanche à Toulouse. Il devrait être remplacé par Bingourou Kamara, arrivé de Strasbourg fin août. Le jeune défenseur central, Maxime Estève, touché au dos est également forfait. Il cédera sa place à Nicolas Cozza ou à Mamadou Sakho. Enfin, l'attaquant anglais Stephy Mavididi est rétabli. Victime d'une déchirure à la cuisse contractée en début de saison face à Troyes, il a repris l'entraînement collectif et est opérationnel.

Au classement de la Ligue 1, le MHSC est 9ème avec 12 points et le TFC 12ème avec 8 points. Coup d'envoi de ce derby d'Occitanie ce dimanche 2 octobre à 15h.