Gilets jaunes : un ado de 14 ans passe la nuit en garde à vue à Toulouse, avant d'être mis hors de cause

Les forces de l'ordre ont procédé samedi 16 mars, à la nuit tombée, à l'interpellation d'un ado de 14 ans dans le quartier Victor Hugo à Toulouse dans une ambiance très tendue, mais après une nuit de garde à vue les vérifications ont montré qu'il n'était pas l'auteur des faits qu'on lui reprochait.En toute fin de journée, alors que de nombreux incidents ont opposé forces de l'ordre et manifestants une nouvelle fois dans la ville, la police cible un jeune et parvient à l'interpeller à proximité du marché Victor Hugo.L'ambiance est alors extrêmement tendue comme le montre la vidéo en bas de cet article.. Selon une source policière, les forces de l'ordre avait identifié l'ado comme étant responsable d'un départ de feu.Pris à partie par les personnes présentes, un officier de police justifie l'intervention musclée :Les policiers sécurisent les lieux puis exfiltrent le père et le fils qui sontC'est ce dimanche matin que les enquêteurs ont examiné les vidéos des caméras de surveillance. Elles étaient formelles :La direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne a confirmé à France 3 que l'affaire est classée sans suite. Le père et le fils ont été relâchés dimanche matin. Après une nuit au poste, pour un ado de 14 ans qui n'avait rien à se reprocher.Dans la vidéo ci-dessous, la séquence concernée débute à la 12ème minute. A noter qu'il est question dans les propos des manifestants d'un "enfant de 10 ans" mais après vérification, il est né en 2005.