Les tirs de lacrymo ont commencé peu de temps après le début de la manifestation. / © Lara Dolan/France 3 Occitanie

Des symboles accrochés à un rond-point de Colomiers, près de Toulouse. / © Lara Dolan/France 3 Occitanie

Les Gilets Jaunes plus nombreux à Toulouse, pour le 1er anniversaire de leur mouvement

Ils annonçaient un retour en force, pour le premier anniversaire du mouvement : les Gilets jaunes de la région toulousaine ont tenu parloe, samedi 16 novembre 2019.Selon notre équipe sur place, 5 000 personnes ont ainsi formé un cortège, en début d'après-midi. C'est beaucoup plus que les samedis précédents, qui ont vu entre 500 et 1 500 manifestants.La manifestation a été rapidement dispersée, sous les jets de lacrymo. De plus petits groupes, éclatés, ont malgré tout continué à arpenter les rues de la ville rose.Selon le bilan provisoire de la préfecture de la Haute-Garonne, 17 personnes auraient été interpellées pour des "jets de projectiles, port d’arme par destination (marteau), rébellion, outrage, port illégal d’insigne de presse et dissimulation de visage".Plus tôt dans la journée, France 3 Occitanie a pu constater également le retour de Gilets jaunes sur les rond-points de l'agglomération, comme ici à Colomiers.