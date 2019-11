Une pièce d'un Airbus tombe chez un particulier à Daux, au nord de Toulouse

"Une pièce d'un mètre de longueur et 50 centimètres de largeur, en matériau composite". La description, par la maire de Daux (Haute-Garonne), de l'élément d'un avion tombé mardi 19 novembre chez un particulier de la commune est succincte. Mais elle est assez détaillée pour provoquer beaucoup d'interrogations et d'inquiétude dans ce village de 2300 habitants, situé au nord-ouest de l'aéroport Toulouse-Blagnac.Mardi dernier, vers 19 heures Patrice Lagorce est appelé en plein bureau municipal : un élément d'un avion vient de tomber chez un particulier dont la maison se situe parmi une cinquantaine d'habitations, au sud de la commune. Arrivé sur place, l'inscription "Airbus" sur l'objet laisse peu de place au doute.Un petit morceau d'un avion en plein vol s'est écrasé sur sa commune "Cela n'est jamais arrivé à Daux depuis 35 ans que je suis là assure l'élu. C'est dangereux. Heureusement personne n'a été blessé et aucun bien n'a été endommagé mais cet incident me préoccupe." Peu d'avions commerciaux survolent cette zone "quelques appareils décollent par le sud, à Blagnac, et passent parfois au-dessus de nous. Mais vu l'heure, il pourrait s'agir plus vraisemblablement d'un vol d'essai d'Airbus." suggère Patrice Lagorce.Alors que l'information n'avait pas été rendue publique, la rumeur bruissait au village depuis ce week-end. Le maire de Daux a demandé à obtenir le plus rapidement possible des explications de l'Aviation civile car l'événement intervient dans un contexte très particulier. Les conclusions d'une enquête publique sur l'ouverture de nouvelles trajectoires pour les avions de Toulouse-Blagnac seront rendues d'ici la fin de semaine.Contacté hier soir, Airbus n'a pas souhaité commenter cet incident assurant que "seul le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour la sécurité civile est habilité à communiquer." Selon nos informations, l'avion ayant perdu la pièce n'a pas "encore été immatriculé pour être utilisé commercialement".Transmis au Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-É), le dossier a été finalement renvoyé au constructeur européen pour l'ouverture d'une enquête interne.