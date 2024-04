La panne d'un train entre Toulouse et Montauban impacte le trafic ferroviaire en ce jour de départ en vacances

Une panne d'un train entre Toulouse et Montauban impacte fortement la circulation ferroviaire sur cet axe. À la gare de Toulouse Matabiau, les trains en direction d’Agen, Brive, Bordeaux ou Paris affichent en moyenne 30 minutes de retard. La SNCF prévoit un retour à la normale vers 18h30.

La panne d'un train entre Toulouse et Montauban perturbe fortement le trafic sur les axes Agen et Brive en ce vendredi 5 avril. En gare de Toulouse Matabiau en ce jour de départs pour les vacances de Pâques pour la zone C (académies de Toulouse et Paris), l'impact est visible sur la circulation des trains.

Beaucoup de trains qui empruntent cet axe sont en retard. À l'affichage, les retards sont estimés en moyenne à 30 minutes. Mais beaucoup plus pour les TGV en provenance ou en direction de Bordeaux et de Paris.

Le train qui devait partir à 17h26 de Toulouse pour Bordeaux affiche, par exemple, un retard de 1h20, celui vers Montauban de 17h36 ne décollera pas avant 18h36.

Bref une panne qui tombe mal en ce vendredi de départs en vacances pour la zone C (Toulouse-Paris). La SNCF annonce un retour à la normale vers 18h30.