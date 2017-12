La LGV Bordeaux-Toulouse (déjà) enterrée au profit d'un réaménagement de la ligne existante ?

La ministre déléguée avait même eu cette formule : "Pause n'est pas remise en cause !" Selon une indiscrétion de nos confrères de L'Usine Nouvelle , d'un coût estimé de 8 milliards d'euros pour 200 kilomètres. Il proposeraitqui permettrait de gagner 30 minutes sur le trajet entre les deux capitales régionales.Le rapport du conseil d'orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron, ne sera officiellement rendu qu'en janvier. Mais cette indiscrétion semble êtreLe ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui a la tutelle des transports, avait déjà dit que la France n'avait pas les moyens de financer un tel projet.En Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie,Mais il y aactuellement : l'état des finances publiques et le manque de plan de financement d'une part, le souhait du nouveau gouvernement de privilégier les transports du quotidien d'autre part. Et même un lobbying négatif : récemment, le président du Conseil Economique Social et Environnemental d'Occitanie, Jean-Louis Chauzy, accusait le patron d'Air France de militer contre le projet de LGV , menaçant de supprimer la navette de la compagnie entre Toulouse et Paris-Orly.Interrogé par La Tribune, le vice-président de ce conseil a démenti l'information de L'Usine Nouvelle. On n'en attendait pas moins.