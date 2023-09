METEO. Un nuage de sable venu du désert va survoler la France à partir de ce dimanche, le ciel aura un aspect laiteux

Avec la chaleur qui s'installe pour une bonne partie de la semaine, le sable du désert fait son retour dans l'atmosphère. Le phénomène commence ce dimanche dans le Sud-Ouest et va se généraliser dans toute la France d'ici mardi. Ce sable du désert peut avoir des conséquences sur la pollution de l'air.

C'est un phénomène connu. Une masse d'air chargée en particules désertiques en provenance du Sahara et transitant par l'Espagne, cette masse d'air va survoler la France à partir d'aujourd'hui et pour une partie de la semaine. Ce nuage de sable passe au-dessus du Sud-Ouest ce dimanche 3 septembre. Le ciel d'Occitanie aura sans doute un aspect laiteux et selon les spécialistes, ces poussières pourraient même masquer le soleil.

Le météorologiste Guillaume Séchet l'explique d'ailleurs à l'aide d'une carte sur le réseau X (anciennement Twitter). "Ces poussières de sable seront liées à ce courant de sud qui nous apportera également de fortes chaleurs tardives" détaille le prévisionniste.

On voit parfaitement sur sa carte animée comment ces nuages chargés de sable remontent depuis le continent africain. La densité du phénomène devrait être limitée. Il existe un risque de pollution de l'air et les personnes les plus vulnérables peuvent se protéger en portant un masque pour éviter de respirer ces particules.

Un phénomène assez classique

En 2022, l'Occitanie a déjà connu plusieurs de ces épisodes. En mars 2022, un ciel chargé en sable du Sahara avait dégradé la qualité de l'air en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées. Un nuage "à la peau d'orange" avait également pu être observé en avril au-dessus des Pyrénées.