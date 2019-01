Non, l'hélico n'a pas tiré des lacrymos sur les Gilets jaunes place du Capitole à Toulouse

Le plus souvent on fait des tirs en cloche, pour éviter les blessures graves, précise une source policière. Jamais d'un hélicoptère, c'est complètement loufoque.

C'est une vidéo virale qui circule depuis ce week-end. Elle est prise, à Toulouse, par une manifestante, dos à la façade du Capitole, qui filmeA gauche de l'image, l'hélicoptère de la gendarmerie qui survole chaque samedi les manifestations et permet de guider les forces de l'ordre au sol.Pour la manifestante, qui commente en direct sa vidéo, cela ne fait pas de doute : les lacrymos qui "pleuvent" viennent de l'hélicoptère. On verra plus bas que ce n'est pas le cas, mais voici d'abord la vidéo en question.Cette vidéo a rapidement été relayée par les comptes des Gilets jaunes notamment sur le mode "dans quelle démocratie peut-on tirer sur des manifestants depuis un hélicoptère ?".Au total, sur différents comptes, la vidéo totalisait plusieurs centaines de milliers de vues lundi matin.. Même si, reconnaissons le, la perspective et la mauvaise qualité de la vidéo peuvent donner cette impression.La vérité est plus terre à terre, moins aérienne. En fait,, comme on peut le voir sur cette autre vidéo, prise quasiment au même moment par un journaliste de France 3 situé donc de l'autre côté :Une nouvelle fois, même si les choses peuvent paraître évidentes,, de leur interprétation erronée et regardez bien quelles sont les sources qui diffusent de telles infos.