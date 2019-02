Le restaurant étoilé l'Amphitryon, près de Toulouse, de nouveau incendié

Qui en veut au chef étoilé Yannick Delpech, et pourquoi ?Son restaurant, l'Amphitryon, une étoile au Michelin, n'en finit plus de faire l'objet de dégradations ou de tentatives de destruction.Dernière en date, ce mercredi matin, sous la forme d'un nouvel incendie qui s'est déclenché vers 10 heures du matin devant les cuisnes, alors que 3 personnes s'y affairaient.L'intervention rapide des pompiers a permis de circonscrire le sinistre.Les policiers du service régional de la police judiciaire se sont rendus sur place pour tenter de réunir de nouveaux indices dans ce lieu ciblé à plusieurs reprises depuis la mi-janvier.Après avoir subi 2 cambriolages et le taggage de son établissement, le chef Yannick Delpech avait laissé entendre sur son compte facebook qu'il imputait ces malversations à certains "gilets jaunes" dont il avait critiqué l'action sur internet.Quelques jours plus tard, son restaurant avait été victime d'un premier incendie. Le feu avait ravagé les cuisines après avoir pris dans le véhicule du chef stationné à proximité.Le restaurant avait été fermé et 25 personnes avaient été mises au chômage technique.