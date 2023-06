Sainte-Soline : Serge, le Toulousain gravement blessé, prend la parole pour la première fois après sa sortie du coma

Le 25 mars dernier, lors de la manifestation des "megabassines" à Sainte-Soline, Serge D. a reçu un tir de grenade dans la tête. Coma, réanimation, rééducation rythment sa vie depuis. Pour la première fois, le Toulousain prend la parole, évoquant une amélioration de son état de santé

Presque trois mois après le tir de grenade dont il a été victime, Serge donne des nouvelles plutôt rassurantes. Pour rappel, le 25 mars dernier, le jeune Toulousain avait pris part aux manifestations contre les "megabassines", à Sainte-Soline. Après avoir reçu un tir de grenade sur la tête, il a subi un grave traumatisme crânien, qui l’a mis en situation d’urgence absolue. S’il y a encore quelques semaines, ses parents donnaient des nouvelles peu rassurantes, le Toulousain de 32 ans prend aujourd’hui la parole, et les nouvelles sont bonnes.

Un état de santé qui s'améliore

Après un mois de coma artificiel et six semaines en réanimation, Serge a été transféré dans un service de neurochirurgie, avant d’aller en centre de rééducation. "À l’heure actuelle, je ressens d’énormes progrès dans ma faculté à bouger, manger et tout simplement échanger et réfléchir. Le chemin va être extrêmement long, mais je suis déterminé à tout donner, à me battre pour récupérer ce qui me constituait tant physiquement que mentalement."

Par la voix de ce communiqué, le jeune Toulousain remercie celles et ceux qui l’ont soigné et lui ont "permis de rester en vie". Mais, passé le moment des réjouissances, Serge ne perd pas le fil de ses convictions, et rapidement, sa prise de parole reprend son combat. "Tout ceci nous rappelle qu’il est primordial qu’aucun tabassage, qu’aucune mise en geôle, qu’aucune mutilation, qu’aucun meurtre ne soit passé sous silence par les forces de l’ordre social capitaliste". Serge D est donc déterminé à poursuivre son combat anticapitaliste.