A Toulouse, une avenue portera bientôt le nom de Jacques Chirac

C'est une décision prise au sommet.A Toulouse, le boulevard des crêtes, qui relie le métro Jolimont au quartier Guilhemery, sera bientôt rebaptisé avenue Jacques Chirac.Cette proposition du maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, devrait être enterrinée par le Conseil municipal du 18 octobre 2019, sous réserve de l'accord de la famille du président défunt.Cet hommage s'inscrit dans la lignée de ceux faits à tous les autres présidents de la IVe et de la Ve République décédés, dont les noms sont associés à un espace public de la ville.Ainsi les deux Présidents de la IVè, Vincent Auriol (1947-1954) et René Coty (1954-1959) ont-ils une rue à leur nom dans le quartier des Pradettes depuis 1982.Le square de l'ancien jardin du Capitole s'appelle Charles De Gaulle depuis la Libération.Une avenue située entre les allées Jean Jaures et l’avenue Léon Blum a été baptisée Georges Pompidou dès l'année de sa mort, en 1974.Quant à François Mitterrand, ce n'est que 8 ans après son décès que son nom a été choisi en 2004 pour désigner l'esplanade située entre le métro Jean Jaurès et le square Wilson.D'autres villes en France ont également décidé de baptiser une avenue, un rond-point ou un place du nom de l'ancien président décédé le 26 septembre dernier. Le Conseil Régional d'Occitanie envisagerait pour sa part de renommer un lycée de la région du nom de Jacques Chirac.