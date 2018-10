Le goût, pas le gras

Dans le cadre du festival Octobière, des brasseurs présentent une bière au cassoulet des plus surprenantes.

Ils sont copains, tous brasseurs, inspirés par la gastronomie. Leur idée : concocter une bière au parfum d'Occitanie.Ils en présentent 3 variétés au festival Octobière à Toulouse jusqu'à ce dimanche."Ce jus de viande, on l'a fait avec du canard, du cochon et une garniture aromatique... On a mis le bouquet garni. Et on l'a fait réduire une semaine", explique Justin Marquez, président d'Octobière. Objectif : garder le goût et pas le gras.Le breuvage doit allier le velouté du haricot, qui contient de l'amidon comme le malt d'orge, aux riches saveurs de la viande. En vidéo, le reportage d'Odile Debacker et Frédéric Desse