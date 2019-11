Toulouse : il prend 100 euros d'amende pour avoir donné 70 centimes à une mendiante en gare Matabiau

Un habitué de la gare

Je lui ai répondu que la femme ne m'avait pas directement demandé de l'argent. Il m'a répondu que si je lui donnai les pièces que j'avais encore dans la main, j'étais passible d'une contravention. C'était tellement stupéfiant que j'ai cru que ce n'était pas sérieux et que j'ai lâché mes 70 centimes dans la main de la femme (Jérémy)

Sollicitation de toute nature

Jérémy* n’en revient toujours pas. Mercredi 20 novembre, alors qu’il traversait le hall de la gare SNCF Matabiau à Toulouse, il a écopé d'une contravention de 100 euros pour une infraction pour le moins étonnante : avoir donné quelques pièces à un mendiant.Il était un peu plus de 17 heures lorsque Jérémy traverse, comme chaque jour, la gare pour rejoindre la station de métro après une journée de travail. Il s'arrête à un distributeur de billets. C'est là qu'une femme l'aborde, lui réclamant l'aumône."Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent à lui donner, explique Jérémy. J'étais d'ailleurs en train de retirer de l'argent. Elle a insisté en me montrant, avec quelques mots de français, les lieux de restauration, demandant à manger. Je me suis donc décidé à voir s'il me restait quelques pièces dans mon portefeuille".C'est au moment où il allait donner cette petite monnaie (70 centimes d'euros au total) que surgit une équipe de la police ferroviaire.L'un des policiers s'adresse alors directement à Jérémy, lui indiquant que la mendicité dans les lieux publics est interdite.Mais la plaisanterie n'en est pas une. Le policier sort alors son carnet à souche et verbalise le jeune homme d'un montant total de 100 euros. La contravention, que nous avons pu consulter, porte la mention :

C'est un peu comme si le donateur était à l'origine de la demande.

"Parole contre parole"

Sollicitée par nos soins, la SNCF a confirmé la véracité de la verbalisation et l'amende de 100 euros. Cependant, le responsable communication de la SNCF à Toulouse n'était pas en mesure d'expliquer la raison et le fondement juridique de la contravention :

Sollicitation de toute nature, cela veut dire que vous n'avez pas le droit, dans un lieu public comme une gare, de solliciter les personnes présentes, même pour un sondage par exemple, sans autorisation. De plus, la mendicité est interdite dans les lieux publics. Si cette contravention a été dressée c'est qu'il y avait une bonne raison de le faire. De toute façon entre la personne verbalisée et le policier, ce sera parole contre parole. (communication SNCF)

Il va contester la contravention

Jérémy, lui, a son explication : "Je pense qu'il s'agit d'un abus d'autorité. Je n'avais pas encore donné les pièces quand la brigade ferroviaire est intervenue. Le policier m'a demandé de ne pas le faire et j'ai refusé de lui obéir. Il s'est vengé en me verbalisant".



Le jeune homme ne compte pas en rester là. Il va user des voies de recours, à commencer par la possibilité de contester l'infraction en adressant un courrier à la SNCF.

Il est hors de question que je paye 100 euros d'amende pour avoir donné 70 centimes à une mendiante. C'est inadmissible.

Il s'avoue choqué par cette verbalisation, lui qui fréquente le hall de la gare Matabiau tous les jours et utilise régulièrement le train pour ses déplacements.

*le prénom a été changé à sa demande.