Toulouse : il veut traverser l’Atlantique à la rame au bénéfice des orphelins et blessés de guerre

Cela fait un an qu'il se prépare, en salle ou sur la Garonne.Christophe Papillon s'est lancé un défi hors du commun : traverser l'Atlantique à la rame.A quelques semaines du départ, cet ancien parachutiste met les bouchées doubles.Dans 2 mois, il va quitter les Îles Canaries pour rallier la Martinique, soit 5400 km.Une traversée pour une belle cause : récolter des fonds pour les orphelins de guerre et les blessés.Pour ce challenge, Christophe a pu compter sur l'aide de l'armée.Elle lui prête un bateau de 8 mètres de long et d'1m70 de large.Seule condition : le remettre en état.Son ami Denis, lui aussi ancien para, l'a beaucoup aidé.Cette traversée à un coût : 55.000 euros.Une somme qu'il espère couvrir grâce aux sponsors et aux dons.Le reste de la collecte sera reversé à l'Association "Entre-aide parachutiste".