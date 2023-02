Toulouse : l'incroyable découverte d'une statue du XVI ème siècle dans une pile de pont de L'Hôtel-Dieu

Un chantier de consolidation du pont vieux accroché à l'Hôtel Dieu de Toulouse (Haute-Garonne) vient de livrer une statue de Saint-Jacques cachée dans la pile depuis le XVI ème siècle. Une découverte patrimoniale majeure pour l'histoire de Toulouse.

Une statue de Saint-Jacques datant du XVI ème siècle vient d'être découverte dans la pile de pont adossée à l'Hôtel-Dieu (communément appelée la pile du pont vieux) et actuellement en travaux de rénovation. Utilisée comme pierre de remblais par les maçons de l'époque. Cette découverte réjouit les historiens et archéologues de Toulouse.

Sur cette ancienne pile du pont de la Daurade à Toulouse a été découverte lors des travaux de restauration, une statue de Saint Jacques datant du XVIème siècle. • © Capture d'écran Googles maps

Une découverte inattendue

En dégageant les briques et le mortier du plateau situé sur la pile de l'ancien pont couvert de la Daurade, les ouvriers ont vu apparaitre une partie d'un drapé coté terrasse. La sculpture était imperceptible côté Garonne.

Mélanie Chaillou est archéologue à la cellule archéologie de Toulouse Métropole. Cette spécialiste de la construction du Moyen-Âge, ne cache pas son émotion de trouver dans un bâti une statue aussi bien conservée.

"On a l'habitude de trouver des réemplois dans la construction, mais découvrir 2/3 d'une statue ça n'arrive pas sur chaque chantier.(...) La tête manque, mais elle était couchée sur le ventre, le cou collé à la façade de l'hôpital et les pieds vers la Garonne. En détaillant le socle, on peut lire les chiffres 1 et 5 qui correspondent bien à la graphie du XVI ème siècle, et le style de la sculpture est cohérent avec cette époque. Malheureusement, il manque une partie du socle, mais on distingue clairement les inscriptions S - IACO et le début d'un B qui identifie St Jacques le Majeur, car il a aussi sa besace de pèlerin" explique l'archéologue.

En dégageant les briques du tablier de la terrasse d'agrément sur la façade de l'Hôtel Dieu, la statue de Saint Jacques a été découverte allongée sur le ventre, dans un très bon état de conservation. • © FTV

Les archéologues font un suivi du chantier de restauration pour enregistrer toutes les informations sur le bâti et les élévations des façades de l'Hôtel Dieu et de La Grave sur la Garonne, ainsi que sur la réfection d'une pile de pont.

"C'est extraordinaire de découvrir un objet d'art dans une opération archéologique. On apprend que les bâtisseurs de l'époque ont voulu se débarrasser de cette statue sans vouloir la jeter complètement puisqu'elle est restée toute proche de l'Hôtel Dieu St Jacques", confie l'archéologue.

Symbole du Chemin de Saint Jacques de Compostelle

"La statue de Saint Jacques fait référence au chemin de Saint Jacques de Compostelle. La basilique Saint Sernin et l'Hôtel Dieu étaient au XIIème siècle à Toulouse, les étapes des pèlerins sur le chemin vers Compostelle. Saint Jacques est le symbole de la recherche de la guérison", explique le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc lors de la présentation de la statue à l'Hôtel Dieu ce lundi 13 février.

Il reste à déterminer maintenant à quel atelier de sculpteur elle se rattache ? Quel est son âge ? Et comment elle est arrivée là ?

Ce sera désormais le travail des historiens de l'art et des archéologues qui étudieront la statue de Saint Jacques sous toutes les coutures. Après un temps d’étude et de restauration, cette découverte historique sera probablement exposée à l’hôtel Dieu Saint Jacques.