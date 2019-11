Toulouse : Louis Lareng fondateur du Samu est mort

Mon maitre le Pr LOUIS LARENG est décédé ce matin. Il a été un visionnaire créant le premier SAMU en 1968 à Toulouse puis en développant la télémédecine. Et bien d’autres choses ... Il a été pour un grand nombre d’entre nous un exemple de dévouement au service public hospitalier — Dr.J.L. Ducassé (@drjlducasse) November 3, 2019

Les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa mort en début d'après midi ce dimanche.Le professeur Louis Lareng est décédé. Agé de 96 ans, il était le fondateur du Samu en France. On lui doit aussi la télémédecine.C'est d'ailleurs l'ancien patron du Samu à Toulouse qui a été l'un des premiers à réagir sur les réseaux sociaux.

La ministre de la santé Agnès Buzyn évoque sur son compte twitter l'audace de Louis Lareng quand il a créé le Samu en 1968

Je salue la mémoire de Louis Lareng qui a eu l'audace, en 1968, de créer le Samu, dont on connaît le rôle majeur dans notre système de santé. Notre médecine d'urgence lui doit beaucoup. — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) November 3, 2019



Louis Lareng, un homme engagé

Toulouse lui doit beaucoup, affirme Jean-Luc Moudenc, Louis Lareng a été également l'un des pionniers de l'Université Paul Sabatier. C'était un homme politique engagé, un socialiste humaniste.

Le Professeur de médecine Louis Lareng, combattant inlassable de l’#égalité de l’accès aux soins, nous a quitté.



Du Samu à la télémédecine, @Louis_LARENG, visionnaire et humaniste fut aussi le 1er Président de @UT3PaulSabatier.



Il va manquer.#Toulouse pic.twitter.com/5aEQ8kJCIU — Nadia Pellefigue (@NadiaPellefigue) November 3, 2019

Une vie dédiée à la médecine

La création du Samu à Toulouse

Joint par France 3 Occitanie, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc rend hommage à cette "figure toulousaine qui a été un précurseur et un visionnaire avec la télémédecine et le Samu"."Il était très présent dans la vie toulousaine, poursuit le maire de Toulouse, je le voyais dans les cérémonies républicaines et ne manquais pas de prendre de ses nouvelles."Louis Lareng était un militant socialiste de longue date. Il a été député de la 3e circonscription de la Haute-Garonne de 1981 à 1986 et conseiller régional de Midi-Pyrénées de 1986 à 1992 et de 1997 à 1998.Sur sa page Facebook, la présidente de la région Occitanie Carole Delga déclare : "Louis Lareng restera pour moi un modèle d’engagement, tant il incarnait parfaitement toutes les valeurs d’humanisme et d’innovation sociale auxquelles je crois."Né en 1923 dans les Hautes-Pyrénées, Louis Lareng a étudié au lycée de Tarbes avant de faire des études de médecine et de pharmacie à Toulouse.Interne des hôpitaux de Toulouse, il a été nommé agrégé des facultés de médecine en 1961, il a été chef du département d’anesthésie et de réanimation du Centre hospitalier universitaire de Toulouse pendant près de 30 ans entre 1963 et 1992.Le Samu est né en 1968 suite à une demande du ministre des Affaires Sociales de créer à Toulouse à titre d’essai un SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente).Dans une note datée de 2005, Louis Lareng explique que c'est l'augmentation très importante des accidents de la route qui a imposé une reflexion dès 1953 sur la médicalisation rapide et le transport médicalisé.L'idée, raconte alors le médecin, est de mettre en place une organisation hospitalière pour assurer la gestion de l’urgence extra-hospitalière, “du pied de l’arbre à l’accueil”. Un service à part entière avec un enseignement des secours d'urgence, un service d'accueil pour les blessés et les malades et un centre d'appel médicalisé pour assurer l'envoi d'ambulances sur les lieux.