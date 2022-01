Toulouse : nouvelle fuite d'un déséquilibré considéré comme très dangereux, il a été interpellé

Un homme déséquilibré considéré comme "très dangereux" s'est enfui ce jeudi 27 janvier d'une unité psychiatrique du CHU de Purpan. Il vient d'être interpellé dans le quartier des Carmes de Toulouse. En 2017, il avait foncé en voiture sur des étudiants à Blagnac.

C'est ce que l'on appelle une loi des séries. Après la fugue du "cannibale des Pyrénées" mercredi 19 janvier qui a fait grand bruit, un homme déséquilibré considéré comme "très dangereux" était encore une fois recherché par les forces de l'ordre à Toulouse ce jeudi 27 janvier.

Cet individu, déclaré pénalement irresponsable de ces actes, avait disparu ce jeudi matin d'une unité psychiatrique de l'hôpital Purpan de Toulouse. A 15h45, il a été interpellé dans le quartier des Carmes par deux équipages de la BAC.

L'homme qui avait renversé des étudiants à Blagnac en 2017

L'homme âgé de 32 ans a lui aussi fait la Une de l'actualité. Le 10 novembre 2017, il avait délibérément renversé avec sa voiture 3 étudiants à Blagnac. Mis en examen et placé en détention pour "tentative d'assassinat", cet individu souffrant de troubles mentaux sévères avait alors été déclaré pénalement irresponsable de ces actes.

Ce jeudi, les forces de l'ordre ont été mises en alerte très vite pour tenter de le retrouver. Ces interventions des forces de police se sont répétées ces derniers jours pour rechercher des patients au profil psychiatrique inquiétant.

Plusieurs fugues à l'hôpital Marchant

" Il n'y a pas eu deux fugues à l'hôpital Marchant en quelques jours comme la presse le mentionne, mais quatre ! explique un représentant du syndicat FO de l'hôpital Marchant. 3 d'entre elles étaient pour des profils dangereux et ont nécessité l'intervention de la police. Depuis plus de deux ans, notre syndicat alerte sur les prises en charge de ces patients dangereux. Cela pose quand même la question de la manière dont on pense la dangerosité des patients au sein de l'hôpital et ne pas attendre des passages à l'acte "

Demain vendredi se tiendra d'ailleurs un CHSCT extraordinaire à l'hôpital Marchant suite à la fugue de Jérémy Rimbaud le 19 janvier qui a agressé une septuagénaire à Toulouse.

Une mission d'inspection de l'ARS

Celui qu'on surnomme le cannibale des Pyrénées avait en effet profité de ses quelques heures de liberté pour agresser violemment une personne âgée en plein centre-ville de Toulouse, avant d’être interpellé.

Cet ancien militaire avait été déclaré pénalement irresponsable après des actes de cannibalisme sur un nonagénaire, en 2013 dans les Hautes-Pyrénées.

Ce dimanche 23 janvier, un patient de ce même hôpital Marchant, était retrouvé par la police route de Seysses plusieurs heures après sa disparition. Selon des termes médicaux cet homme "stabilisé" ne présentait pas de danger.

A la suite de ces deux affaires médiatisées, la direction générale de l’ARS a diligenté « une mission d’inspection sur site pour s’assurer de la conformité de la prise en charge de ces patients ».

L'homme disparu de l'hôpital Purpan ce jeudi matin a été rapidement localisé et interpellé par les policiers en ce milieu d'après-midi.