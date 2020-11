Toulouse : un policier organise une fête en plein confinement et agresse les gendarmes alertés pour tapage nocturne

Le policier s'est rebellé face aux gendarmes venus lui demander de mettre fin à une fête bruyante et non masquée un soir de confinement.

Le policier s'est rebellé face aux gendarmes venus lui demander de mettre fin à une fête bruyante et non masquée un soir de confinement. • © Thierry Colin/MaxPPP

Le policier se rebelle

Garde à vue et mise en examen

Selon une information publiée ce jeudi matin par nos confrères du quotidien toulousain "la Dépêche du Midi":Le 1er novembre, dans la commune de Saint-Jean, au nord de Toulouse, plusieurs habitants d'une résidence ont appelé les gendarmes pour signaler du "tapage". Les plaignants étaient visiblement surpris d'être dérangés par une fête organisée par un voisin alors que le confinement venait d'entrer en vigueur.Les militaires se sont déplacés rapidement pour éviter que la situation ne dégénère. Ils sont tombés nez à nez avec le propriétaire des lieux, soupçonné d'avoir mis la musique trop forte. Ce monsieur, qui ne portait pas de masque de protection, a rapidement indiqué être policier.Ce fonctionnaire de police âgé de 47 ans connaissait pourtant les règles du jeu, ce qui ne l'a pas empêché de les transgresser.Il semble qu'il aurait très mal vécu l'intervention des gendarmes qui souhaitaient interrompre sa petite fête. Le ton est monté et le policier aurait tenté d'arracher le masque d'un des militaires à au moins 2 reprises.Une plainte a été déposée par les forces de l'ordre et 3 jours plus tard, cet homme s'est retrouvé en garde à vue face aux enquêteurs de la compagnie de Toulouse Saint-Michel.Il aurait alors expliqué que certains de ses invités, le soir du 1er novembre, étaient eux aussi policiers.La situation n'a pas du tout fait sourire le parquet de Toulouse et à l’issue de sa garde à vue, le quadragénaire a été déféré devant un procureur.Le 4 mai prochain le policier comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour "violence sur personne dépositaire de l'autorité publique".Du côté de la police, on surveille la situation de très près : des sanctions internes pourraient être prises, en fonction de l'évolution de cette affaire.Ne connaissant pas tous les tenants et les aboutissants sur cette affaire, les syndicats représentatifs des policiers à Toulouse ne souhaitent pas réagir à cette information pour le moment.