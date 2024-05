VIDÉO. Un premier ourson détecté dans les Pyrénées, filmé avec sa mère par un randonneur

En promenade avec sa mère, le premier ourson brun détecté en 2024 a été filmé dans les Pyrénées, selon Pays de l'Ours Adet. L'association pyrénéenne créée en 91 pour initier et valoriser le retour de l'ours en diffuse la vidéo.

À l'arrivée des beaux jours, les premiers ours sont de sortie. En particulier les nouveaux venus. L'association le pays de l'Ours a diffusé une vidéo, vendredi 3 mai 2024, d'un randonneur filmant un ourson et sa mère, sur son compte Facebook. Une rencontre exceptionnelle qui s'est produite le mois dernier

"Se rendant compte que la femelle était préoccupée, Cyril a immédiatement quitté la zone après avoir enregistré ces quelques images. Merci à lui pour cette bonne attitude et nous avoir permis de publier sa vidéo exceptionnelle !", relate le Pays de l'Ours-Adet.

La population des plantigrades était en augmentation, l'an dernier, selon le réseau Ours brun. En 2023, on dénombrait en effet 83 spécimens dans les Pyrénées. " En 2024, une quinzaine de femelles sont susceptibles d'avoir des oursons, on peut espérer une dizaine de portée", peut - on lire dans le dernier rapport publié par ce réseau. On y apprend notamment que les deux oursons de Caramelle, tuée en 2021 ont survécu. " Aster, la femelle, est restée en France et Titan, le mâle, est en Espagne".