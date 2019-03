Emmanuel et Brigitte Macron sur les pistes de ski de La Mongie (Hautes-Pyrénées) pour le week-end

Sous bonne escorte, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont skié vendredi à La Mongie et resteront tout le week-end dans la station des Hautes-Pyrénées.Le couple présidentiel s'est retrouvé là alors qu'Emmanuel Macron était de retour d'un voyage officiel au Kenya. Brigitte Macron était déjà sur place depui quelques jours. Le Président de la République a été aperçu par des skieurs vendredi après-midi sur les pistes et les remontées mécaniques d'une station qu'il connaît bien et où il compte des amis.Emmanuel Macron a des attaches familiales dans les Hautes-Pyrénées, notamment Bagnères de Bigorre où vivait sa grand-mère. Il s'y rend régulièrement.Cette visite privée a déclenché des critiques, notamment au sein du mouvement des gilets jaunes, alors qu'un nouveau samedi de mobilisation est prévu ce 16 mars.La presse, présente en nombre samedi à La Mongie, a été tenue à l'écart du couple présidentiel par les services de sécurité.