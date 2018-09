Hautes-Pyrénées : 91 jours sans gel au Pic du Midi

C'est un record. Il faut remonter à 1822 pour retrouver pareille situation...-1,6 degrés : c'est la dernière température négative enregistrée au sommet du Pic du Midi le 14 juin dernier. Depuis, le mercure n'est pas descendu en dessous de 0.En cause, bien sûr, l'augmentation des températures avec les fortes chaleurs de cet été. L'été 2018 en effet se classe au deuxième rang des étés les plus chauds.Cette météo fait le bonheur des touristes, venus admirer la vue sur les Pyrénées, à 2877 mètres d'altitude. Et si on tient là un record, il n'a sans doute rien d'exceptionnel. Selon Météo France, les longues périodes sans gel sont de plus en plus fréquentes.