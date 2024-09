On vous explique le "Cèpe Porn", ce phénomène qui consiste à exhiber sa récolte de champignons sur les réseaux sociaux

On connaissait le "Food porn" sur les réseaux sociaux, avec la multiplication de photos de plats consommés à la maison ou au restaurant. Il existe aujourd'hui aussi le "Cèpe porn". Les amateurs de champignons inondent internet des photos de leurs cueillettes. Et ils sont de plus en plus nombreux.

Si vous aimez les champignons, allez faire un tour sur les réseaux sociaux ! Les cueilleurs d'un jour y exhibent leurs trouvailles. Le phénomène s'appelle le "Cèpe porn" et il prend de l'ampleur en cette année particulièrement prolifique.

"J'ai mes coins préférés et secrets"

Alain était boucher à Tarbes et il vient tout juste de prendre sa retraite. Son plaisir désormais, c'est de pouvoir sortir, n'importe quel jour et à n'importe quelle heure, pour aller cueillir des champignons, sa passion : "J'y allais déjà tout petit avec mon père" se souvient-il.

Les cèpes sont sortis à la suite des orages. • © EG /FTV

"J'ai toujours aimé la montagne, la nature et j'ai même été chasseur", raconte Alain. "J'ai mes petits coins préférés pour trouver des champignons. Mais ne comptez pas sur moi pour les partager ! Ça reste mon petit secret", rajoute-t-il en riant.

Le phénomène du "Cèpe porn"

Ce qu'Alain partage plus volontiers, ce sont les photos de ses cueillettes. Depuis plusieurs années, il s'est inscrit sur plusieurs groupes Facebook dédiés, dans son département : "Je suis sur Champignons du 65 et Les cèpes du 65", explique-t-il. "J'y vais en moyenne entre 1 et 4 fois par jour". Il en existe des dizaines dans chaque département.

Comme lui, des amoureux de champignons y exhibent leurs plus belles prises. Des cèpes, des girolles en gros plan ou à profusion, à l'image des assiettes gastronomiques, partagées par d'autres. Le "Cèpe porn" est le petit frère du Food porn et il prend de l'ampleur ces dernières années.

2024 : année prolifique

"C'est une façon de partager sa passion et de garder du lien social", précise Alain. "Mais on ne se rencontre pas en direct. On communique par messages". Cette année Alain en a reçu beaucoup, car 2024 est une bonne saison pour la cueillette des champignons avec l'alternance de pluie et de chaleur.

"J'ai ramassé beaucoup de girolles en juillet", témoigne Alain. "Et là, je viens de faire ma première grosse récolte de cèpes. Il y en avait plein la table". Des spécimens qu'il se refuse à vendre : "J'en cuisine pour moi, j'en fais des conserves ou j'en donne à des amis, mais je n'en ai jamais vendu un seul".

Et si comme Alain, vous souhaitez déguster d'excellents champignons, retenez ce conseil de spécialiste valable en ce moment : ne partez jamais après la pluie pour une cueillette : il faut attendre au moins 10 jours pour que les pousses soient bonnes à récolter.