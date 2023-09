VIDEO. Un ours filmé de près par un marcheur, une association alerte sur les dangers de cette pratique

Dans une vidéo publiée mercredi 27 septembre sur Twitter, un ours est filmé à quelques mètres dans les Pyrénées catalanes sans que cela ne l'offense ou ne le perturbe. Pourtant, s'approcher si près de l'ours est dangereux et peut gêner sa vie dans la forêt, rappelle une association.

La vidéo alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures. Mercredi 27 septembre, le pure player elnacional.cat a publié une vidéo sur son compte Twitter. On y voit un ours de près, pas inquiet de la présence de l'humain qui le filme à quelques mètres dans une forêt du Val d'Aran nichée dans les Pyrénées catalanes. L'animal s'arrête, regarde le vidéaste, et repart sans signe d'offensive particulier.

Ces rencontres sont de moins en moins inhabituelles. Quelques jours plus tôt, de l'autre côté des Pyrénées, en France, une habitante de l'Ariège s'est retrouvé nez à nez avec un ours sur le chemin la ramenant chez elle.

A lire : Pyrénées. Un habitant croise un ours sur le chemin d'un village en Ariège, "on réapprend à vivre avec" selon un défenseur des plantigrades

Dangereux pour l'homme et inconfortable pour l'ours

"L'individu qui l'enregistre pourrait être un cueilleur de champignons" note le média. Voir ces ours si proche est pourtant loin d'être réjouissant. Comme le rappelle l'organisation environnementale Depana, souvent active pour rappeler les comportements à adopter en présence des animaux comme les ours, prendre ce genre de vidéo est dangereux.

"S'approcher si près d'un ours et le filmer est imprudent, cela aurait pu provoquer une réaction violente de la part de l'animal" raconte Marc Alonso, chargé de suivi de l'espèce à Depana, au média espagnol Vanguardia.

Au-delà du risque considérable pris par ce vidéaste, "l'ours peut aussi se sentir menacé" ajoute l'expert. L'association Depana invite donc à laisser ces ours tranquilles, notamment pour ne pas perturber leur comportement et leur vie dans la forêt.