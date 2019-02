Nous sommes fatigués et aussi énervés, on se sent abandonnés, déplore le père de famille.



Réserves épuisées

Ce que je veux c’est que dès qu’il y a de la neige, qu’ils viennent déneiger au moins pour que l’on puisse sortir, aller chercher à manger, de l’essence, vivre quoi, affirme la mère de famille.

On a 4 chevaux âgés, ils ont dû mal à avancer dans la neige, j’ai peur qu’il leur arrive quelque chose surtout si ils ne mangent pas. Ils ont déjà du mal à avancer dans la neige, j’ai peur qu’il leur arrive quelque chose

Appel à l’aide

Hérault : le calvaire d’une famille bloquée chez elle à cause de la neige à Courniou

Depuis près de 14 jours, une famille de Courniou, dans l’Hérault, est bloquée chez elle à cause de la neige. Un kilomètre sépare cette famille de la route départementale. Et quatre kilomètres du premier voisin.Le chemin qui les sépare de la route départementale est impraticable en voiture, la route ne se traverse qu’à pieds mais avec plus d’un mètre de neige, c’est un vrai calvaire. La famille se retrouve prisonnière :La famille veut avant tout que le chemin soit déneigé par la mairie et rapidement, pour reprendre une vie normale.Dans cette famille, deux parents, deux enfants mais aussi 11 chevaux, 11 chiens et 10 chats alors les réserves s’épuisent vite :De son côté, la maire de la commune assure quant à elle ne pas pouvoir intervenir.C’est un chemin forestier, un chemin pas goudronné, donc sur ce chemin en terre on ne peut pas passer avec des engins pour déneiger, donc on attend de savoir si ils ont des nouveaux besoins, médicaments, alimentaires, etc, si c’est le cas on répondra à ces besoins, pour le déneigement à part y aller à la pelle on ne sait pas trop quoi faire.En détresse, la famille lance un appel à l’aide aux voisins les plus proches possédant des tracteurs pour qu’ils viennent les aider à déneiger ce chemin.En attendant, la famille croise les doigts pour que les températures remontent et que la neige fonde.