Béziers : les affiches polémiques ont été retirées

"Nos affiches ont rempli leur rôle"

Il aura suffi de cinq affiches - à l'humour très Hara Kiri - pour qu'enfin, les médias et les pouvoirs publics regardent de notre côté et, nous l'espérons, entendent ce que nous avons à dire.

Elles ne seront pas restées longtemps en place, mais auront beaucoup fait parler d’elles. A Béziers, les affiches en faveur du TGV représentant une femme ligotée sur des rails tandis qu’une locomotive approche, avec le texte "Avec le TGV, elle aurait moins souffert!", ont finalement été retirées mardi soir.L’opération était destinée à être de courte durée, a précisé à l’AFP le service de communication de la mairie de Béziers.Le caractère déplacé et violent à l’égard des femmes notamment a suscité un tollé, faisant réagir de nombreux responsables politiques dont la présidente de région Carole Delga.Lundi, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes, Marlene Schiappa, avait dénoncé une "campagne une fois de plus odieuse". Laurence Rossignol (PS), ancienne ministre des Droits des femmes, avait porté plainte aux côtés des Jeunes Insoumis.Ce mardi 12 décembre, le Collectif national pour les droits des femmes, a annoncé avoir introduit un référé liberté contre le Robert Ménard pour faire retirer en urgence les affiches.Une enquête judiciaire a été ouverte.Dans un communiqué publié mardi, la mairie de Béziers a réagi, pour se féliciter de l’écho qu’a eu cette campagne d’affiche :"Nos affiches ont rempli leur rôle. Place désormais, dans les 'sucettes' de la ville, aux fêtes de Noël", a-t-elle ajouté.En septembre, M. Ménard avait déjà suscité la polémique avec une affiche utilisant la rhétorique des violences conjugales sur laquelle on pouvait lire: "L'État étrangle nos communes".