"C'est révoltant, on peut vivre avec la nature sans la détruire", un nid d'oiseaux protégés saccagé la nuit sur la plage de Sérignan

Un nid de Gravelots à collier interrompu protégé par un filet a été détruit volontairement dans la nuit du 9 juillet 2023 sur la plage de la Maïre à Sérignan, dans l'Hérault. Cette année, 23 nids ont été vandalisés sur le littoral biterrois.

Les trois œufs de Gravelots à collier interrompu étaient pourtant protégés par un filet et entourés de cages. Dans la nuit du 9 juillet 2023, les malfaiteurs ont déplacé la cage de protection pour écraser les œufs. Un acte de vandalisme qui scandalise l’association qui œuvre pour sauvegarder l’espèce menacée. Il ne reste que 1500 spécimens en France.

C’est un ras-le-bol. On met des panneaux d’information, on sensibilise et on constate encore des dégradations. Cette espèce est en danger d’extinction. Elle est sur la liste rouge de l’UICN, chaque nid à son importance.