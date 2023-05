10 000 teufeurs attendus et des kilomètres de bouchons, une rave-party en cours entre Saint-Martin-de-Londres et Viols-en-Laval

Énorme rave-party en cours au nord de Montpellier, 10 000 fêtards sont attendus jusqu'à mardi matin. Les "Trackers", frères connus à l'international, viennent fêter leurs 20 ans de scène à Viols-le-Fort. Entre fête et bouchons : un week-end de la Pentecôte animé.

L'événement fait déjà pas mal de bruit au nord de Montpellier ! Depuis samedi 27 mai en fin de soirée, les habitants autour de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval constatent des kilomètres de bouchons.

En cause, une rave-party organisée sur un ancien terrain militaire au niveau du rond-point de la D986 et la D113.

Dans un communiqué, la préfecture précise "les participants à cette rave party illégale se trouvent sur une zone classée zone Natura 2000, composée de garrigues et de pistes exiguës".

Depuis minuit, s'étendent sur plusieurs kilomètres, des files ininterrompues de teufeurs impatients d'accéder au site : les conducteurs klaxonnent puis finissent par se garer sur la route pour terminer à pied les cinq kilomètres qui les séparent du point de rendez-vous de la rave-party.

Selon la préfecture de l'Hérault, jointe par France 3 Occitanie ce dimanche een début d'après-midi, un millier de véhicules était déjà sur place. La gendarmerie de Lodève est également présente sur le terrain avec des associations de prévention des addictions. Les gendarmes devraient multiplier les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants aux abords du site.

Déviations et circulation difficile

Pour continuer à relier les différentes communes, de nombreuses déviations sont mises en place. Il faut passer en direction de Saint-Mathieu-de-Tréviers sinon la route est bloquée sur les trois voies de circulation.

Pour accéder à une rave-party, les teufeurs finissent à pied : des kilomètres de bouchons entre Saint-Martin-de-Londres et Viols-en-Laval. Dimanche 28 mai 2023. • © DR

Sophie, une habitante du secteur, raconte. "Hier soir, des collègues ont mis trois heures pour rentrer de Montpellier à St Martin-de-Londres". Avant d'ajouter qu'après avoir passé la soirée dans un bar à Viols-le-Fort, il lui a été impossible de rentrer chez elle à une heure du matin.

Une situation qui inquiète déjà certains riverains, comme cette éleveuse qui s'exprime sur Twitter.

10 000 teufeurs pour le week-end

Au total, près de 10 000 teufeurs sont attendus pour célébrer les 20 ans de scène des "Trackers", des frères connus à l'international. D'après la préfecture, "près de 6000 personnes et 1500 véhicules" sont déjà sur place ce dimanche après-midi.

Sur les plaques d'immatriculation, les témoins repèrent que les fêtards viennent de tous les horizons : Narbonne, Clermont-Ferrand ou même d'Espagne. "Ce sont des gens de tous bords, des curieux, des fêtards habitués" décrit Sophie, une habitante de la région.

Moi qui suis du coin, j'ai un peu l'habitude de tels évènements. Mais là, il n'y a jamais eu autant de monde. On en avait un peu été avertis mais on ne s'attendait pas à quelque chose d'une telle envergure, on n'a jamais vu ça depuis 2008 ! Sophie, habitante de la région

Sécurité et prévention

"Depuis cette nuit, une cinquantaine de gendarmes sont mobilisés sur le dispositif afin de fluidifier la circulation et sécuriser les abords. Le périmètre est surveillé pour empêcher l’arrivée de nouveaux participants et de nombreux contrôles sont mis en place", détaille la préfecture de l'Hérault dans un communiqué.

Les forces de l'ordre sont soutenues par l’hélicoptère de la gendarmerie départementale qui réalise des survols réguliers.

En parallèle, le sous-préfet de permanence Pierre Castoldi a engagé La Croix Rouge 34 pour la mise en place d’un dispositif sanitaire.

Face au risque incendie et aux difficultés d’accès des secours, une sensibilisation des organisateurs a été réalisée par les sapeurs-pompiers du SDIS 34 et les gendarmes. En plus, cinq associations de prévention des risques sont présentes sur site (Bus 31/32, Ripostes, Tipi Asud, Axess Festif, TKT Crew).

Ce gigantesque rassemblement musical et festif devrait se prolonger tout le week-end et même jusqu'à mardi matin.