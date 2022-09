Accident d'avion à Montpellier : manoeuvre délicate pour dégager la piste de l'aéroport

Au bout de la piste de l'aéroport de Montpellier, les opérations de levage sont toujours en cours. Des travaux de terrassement ont eu lieu dimanche 25 septembre au matin. Des travaux nécessaires pour pouvoir installer les grues, capables de tracter l’avion de fret qui a fini sa route dans l'étang de Mauguio.

Dimanche 25 septembre 2022 en fin d'après-midi, la manoeuvre était toujours en cours. Des grues d'une capacité de levage de 300 tonnes ont été acheminées sur la piste de l'aéroport de Montpellier Méditerranée.Le trafic aérien est paralysé depuis l'accident qui s'est produit samedi peu avant 3 h du matin.

Un avion de fret s'est abîmé dans un étang en bout de piste à l'atterrissage. Les trois membres d'équipage sont indemnes.

Terrain meuble

Des engins de terrassement ont travaillé toute la matinée pour préparer le terrain et permettre l'installation de grues pour déplacer l'avion de 90 tonnes. Le terrassement s'imposait car le sol est meuble sur cette piste d'atterrissage bordée par une étendue d'eau. Les traces du Boeing filmées sur place par Jean-Michel Escafre de France 3 Occitanie sont impressionnantes.

"On a à la fois un transporteur qui souhaite que l'on prenne soin de son avion et nous qui voulons redémarrer le plus vite possible", souligne Emmanuel Brehmer, président du directoire de l'aéroport.

Réouverture en fin d'après-midi ce dimanche

Les opérations de sécurisation sont délicates. A la mi-journée, Emmanuel Brehmer, président du directoire de l'aéroport se disait confiant et optimiste : "les travaux de treuillage pourront peut-être débuter à 14 heures". Mais tous les préparatifs ont pris du temps et ce n'est qu'en fin d'après-midi que les sangles ont pu être posées autour du fuselage pour débuter le levage.

Les responsables de l'aéroport envisagent désormais une reprise du trafic lundi 26 septembre après le contrôle de la piste. Trois avions, deux de la compagnie Transavia, un d'Air France sont pour l'heure, cloués au sol.