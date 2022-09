Un avion de fret sort de la piste, l'aéroport de Montpellier fermé pour une durée indéterminée

Samedi 24 septembre 2022,, à 2h50, un avion de l'aéropostale, chargé de fret qui atterrissait à l'aéroport de Montpellier Méditerranée est sorti de la piste et a fini sa route dans l'étang de Mauguio. Les 3 personnes à bord sont indemnes mais tous les vols sont interrompus jusqu'à nouvel ordre.

L'accident a eu lieu en pleine nuit, un peu avant 3h du matin ce samedi 24 septembre 2022, au moment où un orage balayait l'aéroport. L'avion de l'aéropostale, un Boeing 737 chargé de fret, en phase d'atterrissage, est sorti de la piste avant de finir dans l'étang de l'Or à Mauguio. Les 3 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil ont pu être désincarcérés grâce à l'intervention rapide des secours.

"Par mesure de sécurité, dans l'attente de l'intervention d'une entreprise spécialisée pour déplacer l'appareil, annonce un communiqué officiel de la préfecture de l'Hérault. L'aéroport de Montpellier Méditerranée est fermé pour une durée indéterminée aux vols de frets ainsi qu'au vols commerciaux."

Par mesure de sécurité, dans l'attente de l'intervention d'une entreprise spécialisée pour déplacer l'appareil; L'aéroport de Montpellier est fermé pour une durée indéterminée aux vols de frets ainsi qu'au vols commerciaux Communiqué de la préfecture de l'Hérault

L'avion est toujours immobilisé en bout de piste, le nez piqué dans l'étang. Le bureau enquête accident est attendu sur place.

Montpellier - l'aérogare - 2020. • © F3 LR

D'importants moyens ont été engagés, précise encore la préfecture. 60 sapeurs-pompiers dont les spécialistes du secours aquatique, sont aux côtés des équipes de l'aéroport ainsi que le SAMU et la brigade de gendarmerie des transports aériens.

Les avions qui devaient partir pour Athènes à 6h et pour Tunis à 6h45 n'ont pas pu décoller. Les vols pour Paris-Orly et pour Londres-Gatwick, prévus tous les deux à 9h35, ont également été annulés mais les autres vols de la journée sont toujours affichés au départ. Les voyageurs peuvent consulter le site de l'aéroport pour plus de renseignements.