Pour le 30ème samedi de mobilisation des gilets jaunes, Montpellier capitale nationale du mouvement

Ce samedi, la crainte des forces de l’ordre est plus forte que d’habitude, Montpellier a été proclamé capitale nationale du mouvement pour ce 30ème épisode des gilets jaunes.



Le rendez-vous est donné ce samedi matin à 10h place de la Comédie à Montpellier, des gilets jaunes de toute la France sont attendus à Montpellier. Le cortège devrait partir à midi et se déplacer dans tout l’écusson.



Selon nos informations, près de 300 fauteurs de troubles sont attendus. C’est pourquoi un dispositif particulier a été mis en place. 5 compagnies de CRS, ce qui représente environ 450 CRS, vont être déployées dans le centre-ville de Montpellier, ainsi qu'un lanceur d'eau.



La CCI de l’Hérault a adressé une note ce vendredi dans l’après-midi pour demander la plus grande vigilance face à des actions potentiellement violentes.