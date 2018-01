Surprise ce mardi matin pour les passagers du tram à La Paillade, à Montpellier. 3 cochons sauvages étaient en vadrouille en ville, probablement une promenade de santé pour se remettre des agapes du réveillon. A moins qu'au contraire, ces touristes inattendus ne soient affamés.Pas farouches, nos 3 bêtes, ont amusé les enfants et passants présents, avant de repartir comme elles étaient venues.Dans cette zone Nord de Montpellier, il n'est pas rare de voir des sangliers roder dans les jardins, les potagers ou dans les ordures et autres déchets mais le plus souvent, ils le font de nuit.



Merci à ce photographe matinal pour ces clichés.