Coronavirus : un joueur de foot de Montpellier hospitalisé avec des symptômes proches du covid-19

Junior Sambia sous les couleurs du Montpellier Hérault Sporting Club en 2018, peu après son arrivée au club. / © Jean-Michel Mart / Max PPP

"Suite à des problèmes digestifs et respiratoires, l’un de nos joueurs est hospitalisé à Montpellier depuis deux jours en milieu spécialisé pour bénéficier des soins appropriés."C’est par ces quelques mots peu explicites que le club de foot de Montpellier a confirmé par un communiqué sur son site internet une information parue sur le site internet duLe spécialiste du foot de, qui commente tous les matches du MHSC, précise que le club ne souhaite pas s'exprimer davantage, pour "ménager la famille et l'entourage" du jeune homme de 23 ans.Selon le quotidien sportif, il s’agirait deLe jeune milieu de terrain de 23 ans, arrivé de Niort en 2017, commençait à s’imposer dans le couloir droit, après des débuts difficiles au poste très concurrencé de milieu du MHSC.Son état de santé a nécessité une hospitalisation dans un service de réanimation hier jeudi après-midi, selon l'Equipe.Si cette contamination est confirmée, il s'agirait du premier joueur de Ligue 1 atteint par le covid-19.Les joueurs de foot sont en chômage partiel, sans entrainements, depuis le début du confinement et l'arrêt du championnat le 17 mars.La question de la reprise (ou non) du championnat de France de Ligue 1 (et sous quelle forme) est toujours posée.