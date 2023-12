DIRECT VIDEO. Lancement de la gratuité des transports en commun à Montpellier

A partir de jeudi soir, les transports en commun seront gratuits pour les 500.000 habitants de la métropole de Montpellier. Nous vous proposons une édition spéciale à partir de 19h07 et une immersion avec cet article.

Trois, deux, un ! Les transports en commun sont gratuits pour les habitants de l'agglomération ...

"La gratuité des transports, c'est une promesse tenue et l'idée de l'engagement européen, du Green

New Deal, à savoir le climat et le pouvoir d'achat", explique le maire de Montpellier Michaël Delafosse.

Pour Montpellier, la gratuité des transports est un évènement qu'il convient de célébrer. Fière de devenir la première métropole de cette envergure à oasser le cap en Europe, la ville vous invite à profiter de sa Zone artistique temporaire : des manifestations artistiques en tout genre sur le thème des transports prévues dans l'hypercentre.

Soirée festive dans le tram ...

Thibault Kosuth et Alexis Brun, trentenaires et Montpelliérains tous les deux. L'initiative va-telle faire disparaître la voiture du centre ville ? Ils ne sont pas d'accord.

Ninon et Amaëlle sont étudiantes à l'ESDAC (école de design): "C'est génial".

Sur le même quai, M et Mme Renaud, 80 et 79 ans, ont eux vu leur trajet perturbé en raison des festivités. Seniors, ils bénéficiaient déjà de la gratuité des transports mais se félicitent que la mesure concerne à présent tous les autres : « c’est innovant, c’est intéressant. »

Certains se plaignent de bug de l'application en ce jour de fête. Alexis, sur le réseau social X "ex twitter": "Retour à la maison. Je fêterai la gratuité dans ma voiture".

En France, une quarantaine de collectivités avaient déjà franchi ce pas (Dunkerque, Aubagne, Compiègne, etc), mais toutes moins peuplées que la métropole de Montpellier et ses 31 communes.

500 000 habitants concernés

A partir de ce jeudi soir, les transports en commun seront gratuits pour les 500.000 habitants de la métropole de Montpellier, une des plus grandes collectivités européennes engagées dans une telle démarche. Cela concernera donc tous les habitants munis d'un pass gratuité, disponible sur smartphone ou via une carte. L'usager n'aura plus besoin de valider mais devra justifier, en cas de contrôle, d'un pass valide, renouvelable chaque année avec un justificatif de domicile.

Comment obtenir son Pass gratuité ? Combien de temps est-il valable ? Dois-je toujours valider à l'entrée du tram ?

Promesse de campagne du maire socialiste de Montpellier, cette gratuité s'est imposée étape par étape, comme à Dunkerque ou Tallinn. En 2020 elle a d'abord été déployée les week-ends pour tous les habitants de Montpellier Méditerranée Métropole, puis élargie en 2021 à la semaine entière pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.

En Europe, le Luxembourg, 650.000 habitants, a rendu les transports en commun gratuits dans tout le pays depuis 2020, tout comme la capitale estonienne Tallinn (445.000 habitants) depuis 2013.