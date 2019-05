Hérault : un gain record de 21 millions d'euros pour un bulletin validé désormais jackpot

21.000.000 € pour 6 bons numéros

Ain (27,99 millions d'euros). Paris (22 millions d'euros). Hérault (21 millions d'euros). Haute-Savoie (19 millions d'euros). Seine-Maritime (17 millions d'euros).

Le gagnant a 60 jours pour se faire connaître et ainsi gagner les 21 millions d'euros du tirage du Loto de mercredi soir. Son bulletin de jeu a été validé dans l'Hérault.La Française des Jeux n'a pas encore précisé où dans le département. Elle ne le fait que quand le gagnant a empoché son gain.ce nouveau gagnant entre dans le cercle restreint des 3 plus gros gains de l’histoire du Loto depuis sa création en 1976. Il devient aussi le plus grand gagnant héraultais, battant très largementLe gagnant a coché les cases 27, 38, 42, 44, 46 et le n° chance 1.