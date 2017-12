Un homme meurt écrasé par la voiture de son ami

Ils "s'amusaient"

Les deux hommes "s'amusaient" au milieu des chalets installés pour le marché de Noël, juste à côté de la place de la Comédie, en plein centre-ville de Montpellier. Le jeu a tourné au drame.Les sapeurs-pompiers de l'Hérault nous apprennent ce matin de Noël qu'ils sont intervenus boulevard Sarrail à Montpellier après qu'un jeune homme de 27 ans a été écrasé par la voiture de son ami. D'après les temoins sur place, les "deux hommes s'amusaient, l'un accroché au capot de la voiture, l'autre accélérant et freinant pour le décrocher.", précisent les pompiers."L'homme de 27 ans a chuté et s'est fait écraser par son ami.", indiquent les pompiers. Malgré l'intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, le jeune homme est décédé. Une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), une équipe médicale et les moyens des sapeurs-pompiers ont été mobilisés.