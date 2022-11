Pluies diluviennes sur Montpellier et ses alentours avec risques d'inondations

Placé en vigilance jaune pour pluies et orages, Montpellier et des villages environnants sont l'objet de pluies diluviennes et déjà certaines rues débordent. Prudence au volant !

Les pluies ont commencé dès ce lundi matin, mais depuis ce midi, elles s'intensifient. Comme l 'annonce Météo France, les orages passagers sont conséquents : " Sur le Languedoc, jusqu'aux Cévennes et tout le sud de la région PACA, un temps couvert avec des pluies parfois orageuses s'installe. Les pluies s'intensifient par moments et sont passagèrement fortes sur les départements côtiers, notamment sur l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône, où les cumuls sont localement importants en peu de temps."

Conséquence directe, l 'eau s'engouffre sur les routes où la circulation devient difficile à Montpellier.

Plusieurs quartiers de Montpellier subissent la montée rapide des eaux .

Au Nord de Montpellier

Les orages ont particulièrement touchés le Nord-Est de la capitale héraultaise. Comme ici à Prades-les-Lez où il est tombé près de 120 mm . Une cellule orageuse peu mobile est en cours sur le secteur de Prades-le-Lez et des villages alentours. De la grêle est également signalée .Prudence sur place où des ruissellements sont attendus. Une crue du Lez semble très probable dans l'après-midi.

Ou encore ici à Baillargues.

Ou encore à Vendargues, où il est tombé 180 millilitres en à peine quelques heures.

Le département est toujours placé en vigilance jaune, il est recommandé de rester très prudent.