VIDEO. "Ça représente 30% de chiffre d'affaires en moins", les rafales de vent chassent les vacanciers des plages

Malgré les 26 à 28 degrés au thermomètre, la sensation de fraîcheur est tenace et les plages comme celle de Palavas, dans l'Hérault, sont délaissées par les vacanciers. Mais dès ce lundi 7 août, les fortes chaleurs vont commencer à revenir en force, avec 15 à 20 degrés de plus en 72 heures.

Eau à 16°, rafales de nord-ouest à 50km/h, drôle de temps pour un premier week-end d’août. À Palavas, au sud de Montpellier, dans l'Hérault, la plage est presque déserte. "Il n'y a pas grand monde car l'eau est fraîche et il y a du vent de nord", observe ce dimanche matin Janice Navarroune, sauveteuse en mer, bien obligée d'assurer la surveillance de la plage malgré tout.

Oui il fait froid et il y a beaucoup de vent mais au moins, contrairement à chez nous en ce moment, il y a du soleil.

"Le risque est surtout d'avoir des bouées qui partent au large et qu'on doit récupérer. Le sable volant ne facilite pas les choses pour nous." Ce matin, les lunettes de soleil servent autant à se protéger des rayons que des grains de sable.

Sur la plage, peu de vacanciers ont eu le courage de se mettre torse-nu. "Trop de vent, il fait frais donc c'est une tenue parfaite pour la plage", plaisante un riverain en polo au bord de l'eau. "L'eau est fraîche", reconnaît de même une petite fille venue avec sa famille de Dijon, ce qui ne la décourage pas pour autant d'avoir envie de se baigner.

Plus loin, un papa essaye tant bien que de mal d'installer un parasol, qui ne demande qu'à s'envoler sous les assauts répétés du vent. "Là, c'est mal parti, admet-il en souriant. Je crois que si personne n'en a mis, c'est pour une bonne raison." Même si la bonne volonté est au rendez-vous, il finit par abandonner.

Dans le restaurant, on est à l'abri du vent, mais pour bronzer au niveau des transats, c'est plus compliqué. On ne peut pas ouvrir les parasols pour des raisons de sécurité.