Palavas : des milliards de méduses violettes échouées sur la plage

Palavas (34) : des milliards de méduses échouées sur la plage

Des milliards de "vélelles", une cousine de la méduse, se sont échouées sur les plages de Palavas-les-Flots, dans l’Hérault. Un phénomène impressionnant dû au vent provenant du sud. - France 3 LR - Jérôme Gaussen et Franck Detranchant

Echouées à cause du vent

La vélelle se présente sous la forme d'un anneau cartilagineux bleu de forme ovale, de 6 cm de longueur maximale - 10 avril 2018 / © France 3 LR

Une invasion inhabituelle

Des milliards de velleles se sont échouées sur la plage de Palavas-les-Flots et Villeneuve-lès-Maguelone - 10 avril 2018 / © France 3 LR / Vincent Vanni Branche

Les milliards de velleles échouées sur la plage de Palavas-les-Flots donnent un aspect de marée noire. / © France 3 LR / Vincent Vanni-Branche

Les images sont impressionnantes. Et le phénomène impressionne aussi les habitants. Des milliards de méduses violettes se sont échouées sur les plages du littoral. Les scientifiques ont d’abord cru a une pollution où a un dégazage. En fait, ces « méduses violettes » sont des vélelles une espèce de cnidaires , de couleur violette.En fait, ces vélelles échouées par milliers sur les plages de tout le littoral méditerranéen sont là à cause des trois dernières semaines de vent violent provenant du sud.En effet, ce type de méduse vit en colonie. Les épisodes de grand vent ont rapproché ces colonies de méduses qui ont fini par s’échouer sur nos plages.C’est la première fois qu’un tel phénomène se produit ici dans le sud de la France, selon l' IFREMER qui cherche à en savoir plus sur ce phénomène. Généralement, on retrouve ces cnidaires sur la côte ouest des îles britanniques et de l’Irlande.

Une opération de nettoyage est prévue dès demain matin et durera un à deux jours maximum.