Saint-Bauzille-de-la-Sylve : un car scolaire se couche dans un fossé, quatre blessés légers

Deux blessés légers hospitalisés

[Intervention] #Vigilance commune de Saint Bauzille de la Sylve suite à un #AVP impliquant un bus d’Hérault Transport qui s’est couché dans un fossé Plus d’une trentaine de #SapeursPompiers @SDIS34 sont sur place + #Samu34 Ne gênez pas les #Secours Evitez ce secteur pic.twitter.com/jOsNpNDI1g — Pompiers 34 (@SDIS34) 7 mai 2019



Une route particulièrement étroite

Il était 8 heures 30 ce mardi 7 mai 2019, lorsqu'un car scolaire s'est couché dans un fossé, entre Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Clermont-l'Hérault. Aussitôt, une trentaine de sapeurs pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) s'est rendue sur place pour secourir la conductrice et les 11 collégiens et lycéens qui se trouvaient à bord. Quatre d'entre eux ont été légèrement blessés.Selon nos confrères de France Bleu Hérault , deux garçons de 15 et 16 ans ont été hospitalisés à Lodève (Hérault), tandis qu'un garçon et une fille de 13 ans ont été soignés sur place. Les autres passagers ont été transférés dans un autre autocar et acheminés vers leurs établissements scolaires.Le car scolaire accidenté, appartenant à la compagnie départementale Hérault Transport, roulait semble-t-il à faible allure au moment de l'accident. Mais la route sur laquelle il se trouvait est très étroite et les véhicules ont par endroits du mal à s'y croiser. Pour l'heure, on ne connait pas les circonstances de l'accident.