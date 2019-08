Sète : un camion en équilibre sur le parapet d'un pont perturbe le trafic routier et ferroviaire

Un bouchon à l'entrée de Sète - août 2019. / © F3 LR C.Nowak

Depuis ce jeudi matin, le trafic ferroviaire est coupé entre Sète et Montpellier à cause d'un accident de camion. Il s'est produit sur la RD.600 à hauteur du rond-point de la Peyrade, à l'entrée de Sète.Un poids lourd s'est couché partiellement sur le parapet d'un pont qui enjambe la voie ferrée, le camion est resté en équilibre. Mais la bâche du PL s'est déchirée et son chargement est tombé sur la voie ferrée en contrebas.Conséquence, le trafic ferroviaire a été coupé à tous les trains entre Montpellier et Sète occasionnant d'importants retards sur les lignes TER, TGV et Intercités,Perturbations également du trafic routier entre l'A9 et Sète puis vers Frontignan à cause des opérations de secours et de dégagement.Vers 12h30, la situation s'arrangeait. Le camion avait été évacué et les bouchons se résorbaient.