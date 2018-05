Orages : plusieurs routes coupées par des éboulements dans les Pyrénées

Plusieurs routes coupées dans les Hautes-Pyrénées

De nombreux #éboulements cet après-midi dans le secteur de Cauterets et Val d'Azun. 70mm tombés en 3h seulement. Gave d'Azun déchainé. Prudence. Image Elodie Ferreira (route de #Cauterets) pic.twitter.com/XkixPc3rg2 — Meteo65 (@meteo_65) 7 mai 2018

Intenses ruissellements sous le violent #orage en fin d'après-midi dans le Val d'Azun #Pyrénées.

Localement 110mm estimés en 2h. Photos Stéphane Semper https://t.co/WHN7LCBTfX pic.twitter.com/6LiJuyG8fN — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) 7 mai 2018

Un camping évacué en Haute-Garonne

Les violents orages qui ont touché l'ex-région Midi-Pyrénées ont entraîné plusieurs coulées de boue et coupé des routes dans les Pyrénées. En Ariège, le petit village d'irazein se retrouve isolé . En Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées, deux campings ont été évacués.Dans les Hautes-Pyrénées, les précipitations, très importantes en très peu de temps ont entraîné plusieurs coulées de boue et des éboulements lundi après-midi et lundi soir dans le secteur de Cauterets et dans le Val d'Azun. Plusieurs internautes publient sur les réseaux sociaux des images des routes coupées.A Bun, les pompiers ont secouru quatre personnes prisonnières d'une voiture coincée par deux coulées de boue. De son côté, la mairie de Loures Barousse a fait évacuer son camping, face à la montée des eaux de la Garonne qui a atteint sa côte d'alerte dans le département.En Haute-Garonne, vers 23h00, les gendarmes ont fermé temporairement l'accès à la rocade vers Blagnac à cause de la quantité d'eau sur les chaussées., notamment dans le secteur de Rouffiac-Tolosan et de Saint-Lys.. Un peu plus loin, la route nationale 125 qui traverse la commune de Saint-Béat a été coupée par une inondation au plan d'Arem, à 1 kilomètre de la frontière espagnole. Un temps coupée dans les deux sens, la circulation a été rétablie sur une voie ce mardi matin.