L'ourson qui s'était échappé dans le Tarn a été retrouvé et capturé en bonne santé

L'histoire se termine bien. Après deux jours de cavale, l 'ourson qui s'était échappé dimanche soir de l'enclos où il était retenu à Saint-Pierre de Trivisy (Tarn) a été capturé sain et sauf mardi soir, ver 21h30, a-t-on appris de source sûre.L'animal de 5 mois et pesant environ 5 kilos n'était selon nos informations qu'à 800 mètres environ du lieu où il avait été placé, chez un capacitaire en animaux sauvages.Il était arrivé dans le Tarn le 12 juin, après avoir été capturé en Ariège, vers Coufflens, isolé de sa mère sans doute par l'intervention d'un mâle.Mais à la surprise générale, on avait appris lundi matin que l'animal s'était échappé : selon les informations de France 3, il avait été placé dans une cage réservée aux grands fauves et était parvenu à creuser la terre, passant sous la dalle en béton.Des recherches avaient alors été immédiatement entreprises pour le retrouver, notamment avec des chiens. Cet animal très jeune ne représentait pas de danger pour la population. C'est surtout pour sa propre survie qu'il fallait le retrouver au plus vite. En effet, non sevré, un animal aussi petit n'est pas en capacité de trouver sa nourriture seul. Il aurait pu mourir au bout de quelques jours.L'ourson va, selon nos informations, être déplacé dans un nouveau lieu de captivité. Les autorités ont toujours l'intention de prendre soin de lui, de le nourrir afin de pouvoir le relâcher dans les Pyrénées.