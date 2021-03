Premières images d'ours de l'année : une femelle et ses deux petits filmés dans les Pyrénées espagnoles

Un chasseur et photographe catalan est parvenu à filmer une ourse et ses deux oursons dans les Pyrénées espagnoles près de la frontière française, au début du mois de février.

Des images rares pour la période, alors que l'hivernation n'est pas terminée et que les ours sortent habituellement peu de leur tanière.

• © TV3

Les ours des Pyrénées sortent doucement de l’hivernation. C’est en tout cas ce que laisse penser cette vidéo d’une ourse et ses petits, immortalisés par un chasseur catalan, passionné de photographie. Les trois ours ont été aperçus début février dans une forêt du Val d’Aran, dans les Pyrénées espagnoles.

Ivan Tenllado, un catalan passionné d’images et de nature a filmé et transmis ces images à la chaîne de télévision catalane TV3. « Ce membre de la société de pêche et de chasse locale, a toujours son appareil avec lui. Il nous a confié la vidéo qu'il avait prise quelques jours plus tôt, près de la frontière française », précise Jovita Ané, journaliste à TV3.

Ces images sont rares, à une période où les ours devraient hiverner. Mais avec la douceur des températures, certains ont apparemment décidé de sortir de leur tanière. De plus, la plupart des images d’ours des Pyrénées proviennent de caméras automatiques, ce qui n’est pas le cas ici.

Selon le dernier bilan de l’Office français de la biodiversité, 52 ours vivraient dans les Pyrénées, un chiffre en augmentation ces dernières années.