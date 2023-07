A coup d'explosifs et de perceuse, il voulait ouvrir un sentier VTT dans la réserve naturelle, le rider sans limites stoppé par les gardes forestiers catalans

Les Agents Rurals ont surpris un individu qui traçait un circuit pour VTT dans les Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt en Catalogne. Une pratique strictement interdite dans cet espace naturel protégé Natura 2000. Ses outils et du matériel explosif ont été confisqués par les gardes forestiers.

Ils sillonnent les zones naturelles au quotidien et ont même renforcé leur surveillance avec les risques d'incendie. Mais les gardes forestiers catalans ne s'attendaient pas à tomber sur cet individu au beau milieu des Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.

L'homme avait entrepris d'ouvrir un circuit VTT à travers cet espace naturel protégé, classé Natura 2000. Une pratique strictement interdite dans toute la zone, sans la double autorisation des propriétaires des parcelles et des autorités.

Les Agents Rurals ont confisqué ses outils, perceuse disqueuse, ainsi que du matériel explosif, comme ils l'indiquent sur leur compte Twitter ce dimanche 9 juillet 2023.





Outre leur attrait paysager et touristique, ces chaînes de montagnes situées dans les préPyrénées orientales accueillent une flore et une faune sauvage d'une grande richesse. Et un large périmètre a intégré le Plan des Espaces d'Intérêt Naturel (PEIN) de l'Union Européenne dès 1992.

La randonnée, le VTT et les sports motorisés y sont autorisés sur les sentiers et pistes déjà balisées.

La Generalitat de Catalunya s'inquiète néanmoins de la surfréquentation de plusieurs sites comme le parc de Can Turó (Vall d'en Bas), le sommet de Puigsacalm (Vall d'en Bas) et le sanctuaire de Bellmunt (St. Pere Torelló). Dans le viseur également, la circulation des motos hors des pistes prévues (tête de la rivière Fornés, le versant ensoleillé du Puigsacalm, la hêtraie de Grevolosa, le Salt del Roure).

Pour découvrir une partie de ce grand espace naturel, le Parc del Castell del Montesquiu propose un large programme d’activités, des visites guidées et des ateliers d’éducation environnementale tout au long de l’année.