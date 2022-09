PHOTO. "House of the Dragon" : la ville de Collioure apparaît dans la série préquel à "Game of Thrones"

Le clocher du port, emblème de la célèbre cité des Pyrénées-Orientales, est mis à l'honneur dans le quatrième épisode de la série House of the Dragon. Un clin d'oeil qui n'a pas échappé aux fans et aux habitants.

Il fallait être attentif pour ne pas la rater : la ville de Collioure a fait son apparition pendant quelques secondes dans un épisode de la première saison de House of the Dragon, préquel à la série à succès planétaire "Game of Thrones".

Alors que cette dernière s'est achevée en 2019, la création de séries dérivées de son univers ne s'est pas fait attendre. C'est la série "House of the Dragon" qui a ouvert le bal. Elle se déroule environ 200 ans avant les évènements contés dans "Game of Thrones" et met en lumière l'histoire des Targaryen, l'une des neufs famille de la série de George R. R. Martin, adaptée à l'écran.

Diffusée depuis fin août, c'est dans son quatrième épisode diffusé lundi 12 septembre 2022 que la série laisse apercevoir la ville de Collioure et son célèbre clocher de l'église Notre-Dame-des-Anges, ancien phare médiéval.

Un détail repéré très vite par les fans

Sur Instagram, Zebulonnog poste une capture d'écran de la série en encerclant le clocher.

C'est d'ailleurs ce clocher, monument emblématique de la Côte Vermeille, qui a permis à certains téléspectateurs à l'œil aiguisé de reconnaître ce paysage des Pyrénées-Orientales, le reste des habitations sur le plan ayant été modifiées.

Déjà célèbre pour sa luminosité et son littoral, la ville est aussi connue pour ses nombreuses peintures réalisées par Henri Matisse et André Derain, à l'origine du mouvement du "fauvisme".

Sur Twitter, les locaux exprimaient leur fierté de repérer ce petit clin d'œil à leur territoire, à la 37ème minute de l'épisode. "C'est furtif mais c'est trop cool pour mon département des Pyrénées-Orientales!!!"