Coronavirus : cet été, il faudra réserver sa place sur la plage !

L’ouverture des plages finalement envisagée

Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner a fait marche arrière. L’ouverture des plages et lacs sera finalement possible le 11 mai 2020 au cas par cas, la décision reviendra aux élus locaux. Alors que le premier Ministre semblait ferme sur une fermeture des plages jusqu’au 2 juin, le ministre de l’intérieur a finalement reculé, certaines plages pourraient rouvrir lors du dé-confinement le 11 mai :



"La règle générale reste la fermeture mais le préfet pourra autoriser l'accès aux plages, lacs et centres nautiques sur demandes des maires"



Le gouvernement a-t-il plié face à l’incompréhension des élus locaux ? 60 parlementaires dont huit de l’Occitanie avaient notamment écrit au premier ministre Edouard Philippe pour demander de revenir sur cette décision. Parmi les signataires, le député LREM Patrick Vignal pour qui c’est une petite victoire :



« Le jacobinisme n’inspire plus confiance, Les meilleurs experts du territoire, ce sont les maires ! Les préfets sont garants de l’équité. Le maire connait son territoire » précise le député de l’Hérault



Parmi les édiles du littoral occitan, Robert Crauste. A l’annonce du ministre de l’intérieur, le maire du Grau du Roi s’est empressé de s’adresser au préfet du Gard pour qu’il permette le 11 mai l’ouverture des 18 kilomètres dont il est responsable, sous certaines conditions.

Il avait déjà adressé un courrier à Didier Lauga en début de semaine. Robert Crauste ne souhaite pas une ouverture « comme avant », il souhaite mettre en place le concept de « plage dynamique », « sans serviette ». Un espace où l’on peut se promener et pratiquer des activités sportives. L’idée est de rester en mouvement, il faudra faire une croix sur les pique-nique et le farniente !



Du côté de la préfecture de l’Hérault, c’est la prudence : « Le préfet a pris acte des annonces du ministre de l’intérieur. Le travail va être engagé avec les maires des communes du littoral, il est trop tôt pour se prononcer »



Mais l’espoir est permis. A Sète, la pétition « Pour un accès libre et responsable aux plages et à la mer durant la pandémie de covid 19 » lancée le week-end dernier a déjà récolté près de 4000 signatures. Parmi les trois cosignataires du texte Marie-Thérèse Mattera, médecin généraliste à Sète et militante écologiste. Pour elle, il est plus cohérent de responsabiliser la population au partage de l’espace naturel. Elle le constate tous les jours dans son cabinet, les messages de distanciation sociale sont bien passés : « En tenant compte des spécificités locales, et en encourageant un comportement responsable de chacun pour éviter les regroupements et respecter les mesures barrières en vigueur, il est temps aujourd’hui de reconsidérer cette interdiction » précise la pétition.