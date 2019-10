Drame de Millas : les juges de Marseille lèvent la fermeture de la ligne SNCF Perpignan-Villefranche-de-Conflent

Depuis le 14 décembre 2017, le passage à niveau N°25 de Millas et la ligne SNCF entre Perpignan et Villefranche-de-Conflent sont fermés à la circulation. Le site était sous scellés judiciaires pour les besoins de l'enquête et des expertises techniques.C'était la conséquence du dramatique accident entre un TER et un car scolaire qui a coûté la vie à 6 collégiens.Mi-septembre, nous apprenions que les rapports d'expertises sur cette collision mortelle seraient rendus d'ici fin septembre , ouvrant ainsi la voie à la restitution de la ligne à la SNCF.Ce 21 octobre 2019,En clair, l'usage des rails et du passage à niveau, jusque là interdit, est rendu à la SNCF.Reste à savoir quand la SNCF et la direction des routes des Pyrénées-Orientales prendront une décision effective.Il y a un mois, des usagers de cette ligne SNCF catalane réclamaient sa réouverture. Ils avaient alors manifesté en ce sens à Marseille, devant le Palais de justice , sous les fenêtres des juges qui instruisent l'enquête.