Au Boulou, un homme tué par l’explosion d’une boule de pétanque

L’incident s’est produit ce jeudi en début d’après-midi au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales . Selon les premières constatations des pompiers sur place, un homme de 31 ans est mort à cause de l’explosion d’une boule de pétanque.Alors qu’il préparait des grillades en famille, le jeune-homme de 31 ans est décédé à cause d’une boule de pétanque, restée à l’intérieur du barbecue. La boule aurait vraisemblablement explosé à cause de la chaleur, touchant le jeune-homme à la tête.Sur place avec lui se trouvaient trois enfants, âgés de 8 à 10 ans, leur père, ainsi que la mère du jeune homme. Tous ont été pris en charge.Contactés les pompiers nous ont confié qu'ils ne pensaient même pas que cela pouvait exister.