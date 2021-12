Les Catalans fascinés par un nuage soucoupe volante au dessus du Canigou dans les Pyrénées

Un étrange nuage a alimenté les conversations ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales. Sa forme lenticulaire faisait penser à un phénomène extra-terrestre. On aurait cru une soucoupe volante au dessus du Mont Canigou.

Un trou dans le ciel, une soucoupe volante, un donut, un OVNI, un champignon nucléaire, à chacun sa vision du phénomène météo.

Une chose est sûre, il s'agit d'un nuage lenticulaire. Comme le montre cette photo de Robin Alves. Une forme rare mais pas inhabituelle, notamment dans le ciel au dessus des montagnes.

De la lentille à la soucoupe volante...

Les nuages lenticulaires se forment généralement au-dessus des reliefs dans un flux d’air stable et plus particulièrement lors d’épisodes de vent fort en altitude. Le Cers en dessine dans le ciel parfois, entre Roussillon et Aude... au dessus de Bugarach !

Pour qu'ils naissent, il faut une atmosphère humide : "Ils ont une forme très particulière, ressemblant à des lentilles (verres de forme concave ou convexe utilisés en optique) ou à des soucoupes volantes" comme l'explique Météo France sur son site internet.

En franchissant un relief, l'air se déplace en mouvements ondulatoires. Lorsqu'il monte et se refroidit assez, l'eau se condense et forme un nuage lenticulaire à volutes ou à étages.