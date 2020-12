Pyrénées-Orientales : la Têt vert fluo pour détecter les infiltrations qui menacent la route vers les sports d'hiver

L'image est insolite. Du côté de Corneilla-de-Conflent, en remontant la rivière et la vallée après Prades, la couleur est intense, envahissante, pas très appétissante, mais le produit déversé n'est aucunement toxique. Ce marquage des eaux de la Têt à la fluorescéine va permettre de traquer d'éventuelles infiltrations sous la route nationale 116 qui la longe.

Quelques litres de fluorescéine en amont du barrage de Riubanys permettent de colorer la rivière sur des kilomètres. • © France 3 Pays catalan

Objectif : vérifier si un défaut d'étanchéité du barrage de Riubanys permettrait à la rivière de s'infiltrer dans les nombreuses cavités situées sous la route, à l'origine de multiples affaissements de cet axe catalan vital vers les stations de sports d'hiver.

Des capteurs ont été installés sous la route pour comprendre par où arrive l'eau d'infiltration. • © France 3 Pays catalan

" Il y a plusieurs cavités sous la route" explique Olivier Nimbo, qui surveille le chantier. "Certaines ont été traitées, mais d'autres ont juste été équipées de capteurs, et nous on veut comprendre le phénomène".

On sais qu'il y a de l'eau sous la route mais on veut savoir d'où elle vient, si c'est du barrage, de la montagne, ou les deux! Olivier Nimbo. Surveillant chantier Direction interrégionale des routes du Sud-Ouest

Ici le problème n'est pas récent, régulièrement la nationale 116 s'affaisse, voire s'effondre. En cause, la structure en gruyère de la montagne.

Après les derniers travaux de confortement du parapet au printemps dernier, l'analyse des circulations d'eaux a été confiée à un bureau d'étude en hydrogéologie qui a encore du pain sur la planche.

Une étude à long terme pour les géologues avant de pouvoir sécuriser la N116. • © France 3 Pays catalan

En janvier on va revenir pour faire un autre traçage avec un autre colorant artificiel qui permettra cette fois d'étudier ce qui se passe dans le cas où la retenue est haute et stabilisée. Théo Mannet, hydrologue bureau étude Hydrophy

Le barrage de Riubanys, à côté de Corneilla-de-Conflent. • © France 3 Pays catalan

La rivière de la Têt va donc continuer d'en voir de toutes les couleurs...Les résultats de l'étude permettront d'envisager des travaux structurels sur cette route nationale stratégique pour l'accès aux stations de sports d'hiver de la région et trop souvent fermée à cause des affaissements et autres éboulements.

